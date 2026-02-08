Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Eğitim

Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Kocaeli\'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
08.02.2026 23:14
Kocaeli'de mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı. Dilovası ilçesinde görev yaptığı ortaokulda 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

1 YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Dilovası, Güvenlik, Kocaeli, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    Türkiye yüzyılı Avrupa Dünya bizi kıskanıyor;) 19 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
