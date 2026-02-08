Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.
Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.
Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.
Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Son Dakika › Eğitim › Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)