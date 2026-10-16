Kocaeli Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle eğitime ve sınavlara iki gün ara verdi - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle eğitime ve sınavlara iki gün ara verdi

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Kocaeli Valiliği, hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde birçok kurs ve spor faaliyetine ara verdi, sınavları erteledi. BİLSEM, DYK, e-sınav ve KO-MEK kapsamındaki faaliyetler iki gün durduruldu; ulusal yarışmalar kapsam dışı bırakıldı.

Kocaeli'de hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle birçok kurs ve spor faaliyetine ara verilerek, sınavlar ertelendi.

Kocaeli Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitim ve sınav faaliyetlerine yönelik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, e-sınav merkezlerindeki sınavlara ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) iki gün boyunca ara verildi. Halk eğitim merkezlerinde, belediyelerin akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarında da faaliyetler durduruldu. Motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları ile iş makineleri kurs ve sınavları da ara verilen faaliyetler arasında yer aldı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlerin yanı sıra il şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları da ertelendi. Ancak ulusal yarışmalar ve lig müsabakaları bu kararın dışında tutuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları eğitimlerine de 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildi.

Kaynak: İHA
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