Konya Yalıhüyük'te öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi verildi - Son Dakika
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Konya Yalıhüyük'te öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi verildi

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Konya Yalıhüyük\'te öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi verildi
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde öğrencilere sınav kaygısı, verimli ders çalışma ve motivasyon eğitimi verildi. Eğitime Kaymakam Çağrı Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın ve Merkez Müdürü Muhammet Kiremitçi de katıldı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolojik danışmanlar aracılığıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilere sınav süreçlerinde motivasyon ve planlama konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uzman psikolojik danışmanlar tarafından verilen eğitimde, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi ve hedef belirleme süreçlerinde motivasyonun korunması gibi başlıklar üzerinde duruldu. Düzenlenen eğitim faaliyetine Yalıhüyük Kaymakamı Çağrı Karaköse, Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın ve Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi de katıldı.

Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen kurum yöneticileri, yürütülen rehberlik ve eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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