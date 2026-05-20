Köyceğiz\'de Kariyer Yolculuğu Etkinliği

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Meslek Yüksek Okulu'nda sektörle buluşma söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Kariyer Yolculuğu: Sektörle Buluşma" etkinliği kapsamında öğrenciler, alanlarında deneyimli sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, sektör deneyimlerini paylaşmak ve kariyer planlamalarına ışık tutmak amaçlandı. Söyleşi ilk kısmında Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri Öğretim Görevlisi A. Faruk Ersoy ile güvenlik sektörüne dair önemli bilgiler edinme fırsatı yakaladı. Bitki Koruma Programı öğrencileriyle Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Bekir Maral buluşurken, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerine Köyceğiz Orman İşletme Şefi Zekai Atakan Gülbüz kamu sektörü mesleki deneyimlerini aktardı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileriyle bir araya gelen Ziraat Teknikeri Bayram Güçlü ise mesleki tecrübelerini paylaşarak öğrencilere işlerini tutkuyla yapmaları tavsiyelerinde bulundu. Program boyunca konuşmacılar; iş hayatına hazırlık, sektörün güncel ihtiyaçları, mesleki deneyimler ve kariyer planlaması konularında öğrencilere önemli bilgiler verdi. Öğrenciler, alanında uzman isimlerle birebir iletişim kurma fırsatı bulurken, merak ettikleri sorulara da yanıt alma imkanı elde etti. Etkinlik sonunda Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy tarafından konuşmacılar A. Faruk Ersoy, Bekir Maral, Zekai Atakan Gülbüz ve Bayram Güçlü'ye teşekkür plaketleri takdim edildi. - MUĞLA