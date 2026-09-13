Köyceğiz'de sene başı zümre toplantıları yoğun katılımla tamamlandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de sene başı zümre toplantıları yoğun katılımla tamamlandı

Köyceğiz\'de sene başı zümre toplantıları yoğun katılımla tamamlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen sene başı ilçe zümre toplantıları öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, toplantıların yapıldığı Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen sene başı ilçe zümre toplantıları öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, toplantının gerçekleştiği Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek zümre çalışmalarını yerinde inceledi; öğretmenlerle bir araya gelerek yeni dönem ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Taner Şen, Köyceğiz, Eğitim, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Köyceğiz'de sene başı zümre toplantıları yoğun katılımla tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz'de sene başı zümre toplantıları yoğun katılımla tamamlandı - Son Dakika
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