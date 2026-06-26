Köyceğiz Ortaokulu'ndan Önemli Başarı - Son Dakika
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Köyceğiz Ortaokulu'ndan Önemli Başarı

Köyceğiz Ortaokulu\'ndan Önemli Başarı
26.06.2026 09:33
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Köyceğiz Ortaokulu, 'Dijital Dergi' yarışmasında il üçüncüsü oldu ve ödüllerini aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' temalı yarışmada il üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada ilçe okullarından Köyceğiz Ortaokulu il üçüncülüğünü elde etti.

Bu kapsamda Köyceğiz Ortaokulu idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'i makamında ziyaret ederek derece kazandıkları "Söz Ola" dergisini ve hediyelerini taktim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada üçüncü olan Köyceğiz Ortaokulu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Köyceğiz Ortaokulu'ndan Önemli Başarı - Son Dakika

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