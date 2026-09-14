Kozan'da ilkokula başlayan öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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Kozan'da ilkokula başlayan öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı

Kozan\'da ilkokula başlayan öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu'na başlayan minik öğrenciler, okul girişinde kırmızı halı ve davul zurna eşliğinde karşılandı. Karşılama veliler ve öğrenciler için renkli anlara sahne oldu.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu'na başlayan minik öğrencilere davul zurna ile renkli bir karşılama programı düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 25 bin 731 öğrenci ders başı yaparken, 2 bin 191 idareci ve öğretmen 114 okulda öğrencileriyle buluştu. Halit Dağlı İlkokulu yönetimi de ilkokula başlayan öğrencileri okul girişinde kırmızı halıyla karşıladı. Öğrenciler, davul zurna eşliğinde okula giriş yaptı. Veli ve öğrencilerin karşılanması renkli anlara sahne oldu.

"Bizim için de çok keyifli ve farklı oldu"

Velilerden Kemal Kürkçü, karşılamanın kendileri için de keyifli ve farklı olduğunu belirterek, "Bizim için de çok keyifli ve farklı oldu. Okul müdürümüz her sene farklı bir şekilde karşılıyor. Neşeleri, eğlenceleri yıl boyu daim olsun inşallah" dedi.

Minik öğrencilerden Ayça Özdemir de karşılamayı çok beğendiğini ifade ederek, okula mutlu başladığını söyledi.

Öğrencilerden Elif Kaplan ise davul zurna ile karşılanmaktan memnun olduğunu ifade ederek, "Davul zurna ile karşılanmak okulun çok güzel bir yanı oldu. Benim için güzel bir hatıra oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Halit Dağlı, Eğitim, Kozan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kozan'da ilkokula başlayan öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

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