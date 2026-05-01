KUDAKAF\'26, 60 bini aşkın katılımla tamamlandı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'26), iki gün süren yoğun programının ardından 60 bini aşkın katılımla sona erdi. Türkiye'nin en büyük kariyer organizasyonları arasında gösterilen fuar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle ve bölge üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen organizasyon, 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen etkinlik, 250'nin üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla dikkat çekti.

Gençler İçin Kariyer Kapıları Aralandı

Fuar boyunca öğrenciler ve mezunlar, eğitim aldıkları alanlara yönelik sektör temsilcileriyle bire bir görüşme fırsatı buldu. İş ve staj imkanlarının yanı sıra mülakat simülasyonları, paneller ve kişisel gelişim etkinlikleri ile desteklenen program, katılımcılara çok yönlü bir kariyer deneyimi sundu.

Özellikle staj imkanı arayan gençler için önemli fırsatlar sunan KUDAKAF'26, katılımcıların mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağladı. İki gün boyunca süren etkinlikte kurulan iletişim köprüleri, öğrenciler ile iş dünyası arasında güçlü bağların oluşmasına zemin hazırladı.

"Bir Başarı Hikayesi: Erzurumspor" Paneline Yoğun İlgi

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı kapsamında düzenlenen "Bir Başarı Hikayesi: Erzurumspor" başlıklı panel, yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Erzurumspor'un başarı yolculuğunun ele alındığı panelde, sporun birleştirici gücü ile azim ve kararlılığın başarıya giden yoldaki belirleyici rolü vurgulandı. Katılımcı öğrenciler, şehrin önemli değerleriyle bir araya gelerek hem ufuk açan deneyimleri dinleme hem de kendi kariyer yolculuklarına ışık tutacak kazanımlar elde etme fırsatı buldu.

Panelde söz alan konuşmacılara ve programa yoğun ilgi gösteren öğrencilere teşekkür edilirken, Erzurumspor'un ilham veren hikayesinin gençlerin kendi başarı öykülerini yazmalarına katkı sunması temenni edildi. Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yaptığı programda; Erzurumspor'a verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve takım kaptanı Mustafa Yumlu merak edilen soruları yanıtladı, program şampiyonluk marşının söylenmesiyle sona erdi.

İkinci Gün Sahne Etkinliklerine Yoğun İlgi

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarının ikinci günü, farklı sektörlerden önemli kurum ve temsilcilerin yer aldığı zengin içerikli sahne programlarıyla dikkat çekti. Günün ilk etkinliklerinden biri olan "Kariyerinizde Yükselişe Geçin" programı, katılımcılara kariyer planlaması ve kurumsal gelişim süreçlerine dair önemli bilgiler sunuldu. Ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen "Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Bir Gelecek" başlıklı programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olma süreçleri, kariyer imkanları ve personel temin faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Gün içerisinde ayrıca "Dünya Seninle Değişir" konulu söyleşi ile katılımcılar ilham veren başarı hikayeleriyle buluşturuldu.

Girişimcilik ve Teknoloji Odaklı Oturumlar Öne Çıktı

İkinci gün programı, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutan panellerle devam etti. Atatürk Üniversitesi mezunu girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı "İlham Veren Kariyer Yolculukları" panelinde, girişimcilik ekosistemi ve başarıya giden süreçler ele alınırken, katılımcılar birebir tecrübe aktarımından faydalanma imkanı buldu. Günün dikkat çeken bir diğer oturumu ise "Elektrikli Geleceğe Yolculuk: Trugo ve Şarj Ekosistemi" başlıklı program oldu. Trugo odağında gerçekleştirilen söyleşide, elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşımın geleceği detaylı şekilde değerlendirildi. Yoğun katılımın gözlendiği tüm etkinlikler, fuarın ikinci gününde de ilginin ve etkileşimin üst düzeyde sürdüğünü ortaya koydu.

KUDAKAF'26, Gençlerin Geleceğine Açılan Güçlü Bir Köprü Oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın ardından yaptığı kapsamlı değerlendirmede, KUDAKAF'26'nın yalnızca bir kariyer etkinliği olmanın ötesine geçerek gençlerin geleceğini şekillendiren güçlü bir platform haline geldiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonu 60 binin üzerinde katılımla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Fuar süresince öğrencilerimiz, mezunlarımız ve sektör temsilcileri arasında kurulan etkileşimin her geçen saat daha da güçlendiğine memnuniyetle şahit olduk. Bu tablo, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çıktılar ürettiğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Fuar, Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına Katkı Sunuyor"

Fuarın en önemli kazanımlarından birinin, öğrencilerin iş ve staj imkanlarına doğrudan ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, fırsat eşitliğinin sağlanmasına sunduğu katkıya da dikkat çekti. "KUDAKAF, farklı üniversitelerden ve disiplinlerden gelen gençlerimizin, kamu ve özel sektör temsilcileriyle aynı çatı altında buluşmasını sağlayarak önemli bir fırsat eşitliği zemini oluşturmuştur. Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgiye, rehberliğe ve fırsatlara doğrudan erişim sağlamaları, bu organizasyonun en kıymetli çıktılarından biridir. Bu yönüyle fuarımız, gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru yönlendirmelerle kariyer planlarını şekillendirmelerine önemli katkılar sunmuştur" dedi.

"Öğrenci ve Mezunlarımızın Doğru Kariyer Adımları Atması En Önemli Önceliğimizdir"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de vurgu yapan Hacımüftüoğlu, KUDAKAF'ın bu süreçte üstlendiği role dikkat çekerek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında en kritik unsurlardan biri, donanımlı ve yetkin bireylerin iş hayatına kazandırılmasıdır. KUDAKAF'26, gençlerimizin sektör beklentilerini yakından tanımasına, kendilerini geliştirmesine ve doğru kariyer adımları atmasına imkan tanıyarak bu sürece önemli bir katkı sağlamıştır. Fuarımıza değer katan tüm paydaşlarımıza, katılımcı kurum ve kuruluşlarımıza, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor; bu güçlü iş birliğinin artarak devam etmesini ve yeni fırsatlara kapı aralamasını temenni ediyorum." - ERZURUM