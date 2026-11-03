Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü danışmanlık tedbiri eğitimi düzenledi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kurum personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Çocuk Gelişimcisi Ferdane Köylü tarafından, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarına yönelik Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programında, danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflendi. Katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim, İl Müdürü Ülkü Uslu tarafından personele katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.