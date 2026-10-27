Kütahya Altıntaş\'ta Milli Eğitim Müdürü Sinan, açık öğretim kurslarını inceledi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitim kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerle eğitim süreçleri üzerine sohbet etti. Kurslarda görev yapan öğretmenlerden yürütülen dersler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitimin önemine dikkat çeken Sinan, eğitim çalışmalarına katkı sunan tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Sinan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.