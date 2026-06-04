Hisarcık\'ta 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 37 öğrenci için yıl sonu mezuniyet programı düzenlendi.

Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen program, İmam Hatip Hasan Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda minik öğrenciler, öğreticileri Ayşe Tekin, Serap Helvacı ve Nuran Baran'ın rehberliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, sureler, dualar ve ilahiler okuyarak izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Törene Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, kurum amirleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Erkan Atam, bugün sadece bir eğitim yılının tamamlanmadığını, aynı zamanda çocukların kalplerinde filizlenen iman, sevgi ve güzel ahlakın ilk tohumlarının yeşermesine tanıklık ettiklerini ifade etti. Atam, 4-6 yaş döneminin çocukların en saf ve en etkilenebilir dönemi olduğunu belirterek, bu yaşlarda verilen doğru eğitimin ve güzel değerlerin hayat boyu iz bıraktığını söyledi. Kur'an kurslarının yalnızca bilgi veren değil, aynı zamanda karakter ve gönül dünyasını şekillendiren önemli eğitim yuvaları olduğunu vurguladı.

Velilerin yanı sıra ilçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilere çeşitli hediyelerin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA