Kütahya'da 8 kurumdan 37 kişiye sosyal içerme eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya'da 8 kurumdan 37 kişiye sosyal içerme eğitimi verildi

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Kütahya\'da 8 kurumdan 37 kişiye sosyal içerme eğitimi verildi
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Sosyal İçerme Eğitimi'ne 8 kurumdan 37 kişi katıldı. Eğitimde ayrımcılık, önyargı ve kapsayıcılık ele alınarak katılımcıların farkındalığının artırılması ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, 8 farklı kurumdan toplam 37 kişinin katılımıyla 'Sosyal İçerme Eğitimi' gerçekleştirildi.

Eğitimde sosyal içerme kavramının yanı sıra ayrımcılık, önyargı, kapsayıcılık ve dezavantajlılık gibi temel konular üzerinde duruldu. Kapsayıcı kamu hizmetlerinin öneminin değerlendirildiği programda, kamu hizmetlerinin sunumunda etkili iletişim ve empatinin rolü de ele alındı.

Eğitimle, katılımcıların sosyal içerme konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
KütahyaGüncelEğitimKamuSon Dakika

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