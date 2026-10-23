Kütahya\'da 8 kurumdan 37 kişiye sosyal içerme eğitimi verildi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, 8 farklı kurumdan toplam 37 kişinin katılımıyla 'Sosyal İçerme Eğitimi' gerçekleştirildi.

Eğitimde sosyal içerme kavramının yanı sıra ayrımcılık, önyargı, kapsayıcılık ve dezavantajlılık gibi temel konular üzerinde duruldu. Kapsayıcı kamu hizmetlerinin öneminin değerlendirildiği programda, kamu hizmetlerinin sunumunda etkili iletişim ve empatinin rolü de ele alındı.

Eğitimle, katılımcıların sosyal içerme konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflendi.