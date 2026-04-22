Kütahya\'da ÇEDES Projesi Çalıştayı Yapıldı

Kütahya'da, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen il çalıştayı, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl genelindeki tüm ilçelerden öğretmenler ve proje temsilcisi öğrencilerin katıldığı çalıştay, geniş bir katılımla yapıldı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Müdür Yılmaz, konuşmasında projenin önemine dikkat çekerek gençlerin değerler eğitimi sürecindeki rolünü vurguladı.

Çalıştay boyunca proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından hazırlanan rapor sunularak program sona erdi.

ÇEDES projesiyle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci yüksek, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA