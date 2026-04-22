Kütahya'da ÇEDES Projesi Çalıştayı Yapıldı

22.04.2026 09:44
Kütahya'da ÇEDES Projesi çalıştayı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'da, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen il çalıştayı, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl genelindeki tüm ilçelerden öğretmenler ve proje temsilcisi öğrencilerin katıldığı çalıştay, geniş bir katılımla yapıldı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Müdür Yılmaz, konuşmasında projenin önemine dikkat çekerek gençlerin değerler eğitimi sürecindeki rolünü vurguladı.

Çalıştay boyunca proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından hazırlanan rapor sunularak program sona erdi.

ÇEDES projesiyle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci yüksek, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
