Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Kütahya\'da Çocuk Şenliği Coşkusu
17.06.2026 10:10
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ÇEDES projesi kapsamında Kütahya'da düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli etkinlikler yaşadı.

Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Hira Camii ve Hira Külliyesi'nde çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Programa katılan öğrenciler, cami avlusunda düzenlenen çeşitli oyun ve etkinliklerde doyasıya eğlendi. Halat çekme başta olmak üzere birçok geleneksel oyun oynayan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirme fırsatı buldu. Çocukların neşeli anları etkinlik boyunca objektiflere yansırken, cami ortamı adeta bir bayram havasına büründü.

Etkinlikte camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığı, aynı zamanda çocukların ve ailelerin bir araya geldiği sosyal ve kültürel yaşam alanları olduğu vurgulandı. Çocukların camiyle bağ kurmalarını teşvik eden programda, manevi değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Şenliğe katılarak çocukların sevincine ortak olan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere hitaben samimi ve duygu dolu bir konuşma yaptı. Çocukların hayatın en değerli varlıkları olduğunu belirten Yılmaz, onların yüzlerindeki tebessümün hiç eksilmemesi temennisinde bulundu.

Konuşmasında çocuklara seslenen Yılmaz, "Çocuklar; okullar sizinle güzel, camiler sizinle güzel, evler sizinle güzel. Mahalleler, sokaklar sizinle güzel. Şu yüzünüzdeki gülücükler, tebessümler hiç bitmesin. Sizler saflığın, temizliğin, iyiliğin ve güzelliğin temsilcileri olun" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin aileleriyle, okullarıyla ve camilerle olan bağlarını güçlü tutmalarını isteyen Yılmaz, hayat boyu rehber olacak önemli tavsiyelerde bulundu. Çocuklardan üç temel mekanla irtibatlarını koparmamalarını isteyen Yılmaz, "Şu üç yerle irtibatı koparmayın; birincisi evinizle, ikincisi okulunuzla, üçüncüsü ise camilerle. Babanıza, annenize 'Hadi gelin camiye gidelim' deyin. Bu camileri siz doldurun. Camiler sizin mutluluğunuzla, sevinç çığlığınızla şenlensin." dedi.

Programın sonunda çocuklara iyi dileklerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Allah sizleri annenize, babanıza ve bu vatana hayırlı evlat eylesin inşallah." sözleriyle dua etti. Çocukların hep birlikte "Amin" diyerek karşılık verdiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çeşitli ikramlarla sona erdi.

Çocukların manevi değerlerle buluştuğu, eğlence ve öğrenmenin bir arada yaşandığı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, ÇEDES projesinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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