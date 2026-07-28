Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Kütahya\'da Çocuk Şenliği Coşkusu
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Selimiye Kur'an Kursu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar gösterilerle manevi değerleri sergiledi.

Kütahya İl Müftülüğü Selimiye Kur'an Kursu tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Yazımda Kur'an Var" temasıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaz Kur'an kurslarında edindikleri dini bilgiler ile sevgi, saygı, doğruluk, iyilik ve paylaşma gibi manevi değerleri çeşitli etkinliklerle sergiledi.

Programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftü Yardımcıları Kemal Bal ve Gülay Demirci, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Çocukların ilahi, şiir ve çeşitli gösteriler sunduğu programda aileler de büyük ilgi gösterdi.

Programda konuşan İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğrettiği en önemli değerlerden birinin "işitmek ve itaat etmek" olduğunu belirterek, Müslümanların hayatlarını Kur'an ve sünnet doğrultusunda şekillendirmesi gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de geçen "İşittik ve itaat ettik" anlayışının önemine dikkat çeken Açık, "Bizim bütün gayemiz, kusurlarımız ve eksiklerimiz olsa da her geçen gün daha iyisini yapma mücadelesi içerisinde olmaktır. Öncelikle işiten ve itaat eden bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Allah'ını, kitabını, Peygamberini, dinini, vatanını, bayrağını, anne ve babasını seven; ahlaklı, edepli, merhametli, saygılı, akıllı ve izan sahibi bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi herkesin ortak sorumluluğudur"

Çocukların yalnızca ailelerinin değil, bütün toplumun emaneti olduğunu vurgulayan Müftü İrfan Açık, Hazreti Muhammed'in ümmete emanet ettiği çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Konuşmasında Selimiye Kur'an Kursu'nun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da dile getiren İl Müftüsü Açık, göreve başladığı ilk yıllarda kursun hizmete kazandırılma sürecine şahit olduğunu belirterek, yapımında emeği geçenlere vefa duygularını ifade etti. Kur'an kursunun mahalleye kazandırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür eden Açık, "İsimler unutulur ancak eserler kalır. Bugün ayakta duran camilerimiz ve Kur'an kurslarımız geleceğe bırakılan en kıymetli eserlerdir. Bu hizmetlerde emeği geçen, maddi ve manevi katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

"İyi ki Müslümanız elhamdülillah"

Camilerin ve Kur'an kurslarının toplumun manevi hayatının merkezinde yer aldığını belirten Açık, bu kurumlarda yetişen çocukların geleceğin güçlü Türkiye'sinin manevi temellerini oluşturacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Açık, "İyi ki Müslümanız elhamdülillah. Allah'ını, kitabını ve Peygamberini seven bir nesil var. Bu neslin daha güzel yetişmesi için fedakarca çalışan hocalarımız, annelerimiz ve babalarımız var. Cenab-ı Allah evlerimizi bereketli, çocuklarımızı salih kullardan eylesin." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Açık, programı çocuklarla birlikte Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getirerek tamamladı ve tüm katılımcılar için dua etti.

Etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, veliler çocuklarının performanslarını ilgiyle izledi. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, aileler organizasyonda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine ve Kütahya İl Müftülüğüne teşekkür etti.

Coşkulu ve samimi bir atmosferde geçen çocuk şenliği, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya'da Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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