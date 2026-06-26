Kütahya\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kütahya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem senaryosu üzerinden "Yerel Düzey Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, 23 Afet Grubu Operasyon Planının uygulanabilirliği test edildi.Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli ihbarın ardından ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında AFAD İl Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, deprem senaryosuna ilişkin müdahale süreçleri değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları gözden geçirildi. Tatbikata 23 afet grubunun yanı sıra arama kurtarma ekipleri ile Destek AFAD Gönüllüleri de katıldı. Tatbikat süresince afet anında görev alacak ekiplerin koordinasyon kabiliyeti, haberleşme süreçleri ve müdahale kapasitesi test edilerek muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA