Kütahya\'da Kitap Söyleşisi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Hisarcık ilçesinde düzenlenen kitap söyleşisine katılarak öğrencilerin okuma heyecanına ortak oldu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve ahlaki değerleri kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "Kitap Okuma, Anlama ve Yorumlama" etkinlikleri, Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda devam etti. Etkinlikler serisinin son durağında düzenlenen programa Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programa okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve 3. sınıf öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasında eğitime verilen önem ile süreç içerisinde sağlanan kurumsal ve yerel desteklere dikkat çekildi.

Maarif Eğitim Modeli ve 43 Adım Projesi kapsamında yürütülen etkinliklerin, okulda geniş bir katılımcı kitlesine ulaştığı belirtildi. Proje kapsamında bugüne kadar okulda öğrencilerle 8, velilerle ise 2 olmak üzere toplam 10 kitap okuma ve yorumlama etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, 3. sınıf öğrencileriyle birlikte "Nohut Adam" adlı çocuk kitabı ele alındı. Program kapsamında öğrencilerin ilgisini artırmak amacıyla kitabın dünyasına ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte kitabın ana temaları olan akran nezaketi ve gerçek dostluk, farklılıklara saygı duyma, kendini olduğu gibi kabul etme, problem çözme becerisi geliştirme ve her şartta umutlu olma konuları öğrencilere aktarıldı.

Program, öğrencilerin kitap kahramanlarına yönelik değerlendirmeleri, soru-cevap bölümü ve karşılıklı söyleşilerle sona erdi. - KÜTAHYA