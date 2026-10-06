Kütahya'da Kur'an kursu kursiyerlerine yaşlılık farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kur'an kursu kursiyerlerine yaşlılık farkındalığı eğitimi verildi

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Kütahya\'da Kur\'an kursu kursiyerlerine yaşlılık farkındalığı eğitimi verildi
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Kütahya'da Dörtyol Camii Kız Kur'an Kursu kursiyerlerine eğitim düzenlendi. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında değişen rollere uyum, dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı ele alındı; yaşlılık farkındalığı hedeflendi.

Kütahya'da yaşlılık dönemine hazırlık ve yaşam boyu öğrenme farkındalığının artırılması amacıyla Dörtyol Camii Kız Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

"2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli AEP Eğiticileri Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli ve Sosyolog Tuğba Tekin tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Programda "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" ile "Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı" konuları ele alındı. Eğitimlerle bireylerin yaşam boyunca değişen rollere uyum sağlamaları, yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık kazanmaları ve teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarının desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
TeknolojiKütahyaEğitimYaşamSon Dakika

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