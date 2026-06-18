Kütahya\'da mahalle sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Kütahya Belediyesi tarafından mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar başkanlığında gerçekleştirildi. Geniş katılımla düzenlenen toplantıda mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, mahallelerden belediyeye iletilen başvuruların çözüm süreçleri değerlendirilirken, sahada yürütülen hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verildi. Altyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım, sosyal yaşam alanları ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaların son durumu paylaşıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantıda muhtarlar, temsil ettikleri mahallelerde vatandaşların beklenti ve taleplerini doğrudan belediye yönetimine aktarma fırsatı buldu. Mahallelerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik önerilerin de değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılımcı yönetim anlayışını esas alan Kütahya Belediyesi, muhtarlarla düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi ve çözüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Toplantıda dile getirilen talep ve önerilerin ilgili birimlere iletilerek gerekli çalışmaların planlanacağı belirtilirken, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık bir kez daha vurgulandı. - KÜTAHYA