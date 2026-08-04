Kütahya'da 'Ömrümde Kur'an Var' Programı - Son Dakika
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Kütahya'da 'Ömrümde Kur'an Var' Programı

Kütahya\'da \'Ömrümde Kur\'an Var\' Programı
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Kütahya'daki Kur'an kurslarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler eğlendi, 37 öğrenciye Kur'an hediye edildi.

Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları kapsamında Aksa Camii'nde düzenlenen "Ömrümde Kur'an Var" programında yüzlerce öğrenci manevi atmosferi paylaşırken, gün boyunca düzenlenen sosyal ve sportif etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Programda Kur'an okumaya geçen 37 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kütahya İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Aksa, Kuba ve Yenidoğan camileri ile bu camilere bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, din görevlileri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Yaz Kur'an kurslarının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan etkinlikte öğrenciler hem dini eğitimlerini taçlandıran anlamlı anlar yaşadı hem de çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Programda konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini bilgi edinmelerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çocukların cami merkezli bir eğitim anlayışıyla yetişmesinin toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayacağını belirten Açık, ailelerin bu süreçte gösterdikleri hassasiyetin takdire şayan olduğunu ifade ederek, çocuklarını kurslara gönderen tüm velilere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ile programa destek veren hayırseverlere de teşekkür eden Müftü Açık, Kur'an okumaya geçen 37 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ederek bu anlamlı başarılarını tebrik etti. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Ahlakınız Kur'an ahlakı olsun" tavsiyesinde bulunan Açık, öğrendikleri bilgileri hayatlarına yansıtmalarının önemine dikkat çekti ve tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Manevi programın ardından çocuklar için eğlence dolu etkinlikler düzenlendi. Kütahya İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan survivor parkuru, yüz boyama, bocce ve badminton etkinlikleri öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Gün boyunca düzenlenen aktivitelerde çocuklar hem eğlenme hem de arkadaşlarıyla birlikte çeşitli sportif oyunlara katılma imkanı buldu.

Kaynak: İHA

Kütahya, Hediye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya'da 'Ömrümde Kur'an Var' Programı - Son Dakika

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