Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı - Son Dakika
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Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

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Trabzonspor ile el sıkışan Muhammed Salah, tatiline Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda devam ediyor. Salah ile karşılaşan Türk bir futbolsever, Mısırlı yıldıza ''Come to Trabzon'' diyerek çağrıda bulundu. Kısa sürede gündem olan bu anlar binlerce beğeni aldı.

Trabzonspor ile el sıkışmasının ardından gündemi sarsan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah, tatiline Yunanistan'ın gözde turizm merkezi Mikonos Adası'nda devam ediyor. Yıldız oyuncu, tatil yaptığı sırada kendisini fark eden Türk bir futbolseverin sürpriziyle karşılaştı.

''COME TO TRABZONSPOR''

Salah'ın yanına yaklaşan Türk futbolsever, Mısırlı futbolcuya neşeli bir tavırla "Come to Trabzon" diyerek çağrıda bulundu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan eğlenceli anlar binlerce beğeni toplarken, bordo-mavili taraftarları da oldukça heyecanlandırdı.

TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. 61 Saat'in haberine göre ise Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah'la ön sözleşmeyi imzaladı. Oyuncunun çarşamba günü saat 12.00'de Trabzon'a geleceği belirtildi.

Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 25'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Yılın en çok ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun şehre ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Salah olmayan bile trabzona gülmüş ! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı - Son Dakika
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