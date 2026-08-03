Malezya Pilotunda Uyuşturucu Skandalı - Son Dakika
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Malezya Pilotunda Uyuşturucu Skandalı

Malezya Pilotunda Uyuşturucu Skandalı
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Kuala Lumpur-Jakarta seferindeki pilot, valizinde uyuşturucu ile yakalandı ve test sonucu pozitif çıktı.

MALEZYA Airlines'in Kuala Lumpur-Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot MSO, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda valizinde bulunan çok sayıda uyuşturucuyla yakalandı. Yetkililer, pilotun idrar testinin pozitif çıktığını ve uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Olay, 28 Temmuz'da Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ında meydana geldi. Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya görevli olarak gelen Malezya Airlines pilotu MSO'nun bavulu, gümrük memurlarının X-ray kontrolünde şüpheli bulundu. Bavulda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap, el bagajında ise 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan idrar testinde de pilotun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yetkililer, pilotun uçuş sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ

Soruşturmada ifadesi alınan pilot, bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini, karşılığında 50 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 12 bin dolar) almasının vaat edildiğini söyledi. Polis, pilotun uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıkladı.

TESTLERİ ATLATMAK İÇİN TEMİZ İDRAR TAŞIMIŞ

Polis, pilotun ani uyuşturucu testini geçebilmek amacıyla önceden alınmış temiz idrarı bir şişede yanında taşıdığını belirledi. Şüphelinin sorgusunda, "Ani test olursa bunu kullanacaktım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Pilotunda Uyuşturucu Skandalı - Son Dakika

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