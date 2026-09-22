Kütahya Emet Müftüsü Balcı, KYK Yurdu\'ndaki manevi danışmanlık standını ziyaret etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla İlçe Müftülüğünce tarafından KYK Yurdu bahçesinde gençlik hizmetleri ve manevi danışmanlık faaliyetlerinin tanıtıldığı stant kuruldu.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından kurulan stantta, öğrencilere yönelik yürütülen gençlik hizmetleri ve manevi danışmanlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.Emet İlçe Müftüsü Umur Balcı da standı ziyaret ederek Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Ferhat Yıldırım ve KYK Yurdu Manevi Danışmanı Özlem Yıldırım ile bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müftü Balcı, manevi danışmanlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu.