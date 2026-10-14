Kütahya Tavşanlı\'da öğrenciler taş ustalarının atölyesinde zanaatı yerinde öğrendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri, doğal taş zanaatının inceliklerini yerinde öğrenmek ve usta ellerin emeğine tanıklık etmek amacıyla Taş Sanatçısı Kamil Çelikkaya ile Doğal Taş Ustası Fatih Doğanay'ı atölyelerinde ziyaret etti.

Tavşanlı Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu 6 ve 7.'nci sınıf öğrencileri, eğitimin sadece sınıflarda değil üretimin merkezinde olduğu anlayışıyla anlamlı bir saha gezisine imza attı. Toprağın bağrından çıkan sert kayaların sanata dönüşme serüvenini inceleyen öğrenciler, "ekmeğini taştan çıkaran" ustaların alın terine ve azmine bizzat tanıklık etti. Gezinin ilk durağında bölgede "taşları konuşturan adam" olarak tanınan zanaatkar Kamil Çelikkaya'nın konuğu olan öğrenciler, taş işleme zanaatı hakkında bilgi aldı. 2013 yılında taş işleme serüvenine başlayan Çelikkaya, doğal taşları işleyecek makine bulamayınca pes etmek yerine kendi kesme, şekillendirme ve parlatma makinelerini bizzat tasarlayıp ürettiğini anlattı. Başlarda çevresinden gelen olumsuz eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden gittiğini belirten Çelikkaya, demir delen matkapların dahi işlemediği sert taşları 5 yıllık sabırlı denemelerle işliyor. Bölgenin nadide taşlarını tanıtan Çelikkaya, "Her insanın parmak izi benzersiz olduğu gibi kainattaki her taş da barındırdığı özgün şekillerle doğanın parmak izidir" dedi.

Ziyaretin devamında doğal taşın estetik ve zarif kullanımını incelemek üzere Duru Doğal Taş Atölyesi'ne geçen öğrenciler, burada Doğal Taş Ustası Fatih Doğanay ile bir araya geldi. Ham taşların titiz bir işçilikle zarif takılara dönüşme sürecini ilgiyle takip eden öğrencilere Fatih Doğanay kendi el emeğiyle hazırladığı doğal taş kolyeleri hediye etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler, gezinin öğrenciler için sadece bir okul dışı etkinlik olmadığını belirterek, emeğe saygı duyma, el sanatlarını keşfetme, kendi imkanlarıyla çözüm üreten zanaatkarlardan azim dersi alma ve yerel kültür mirasını yerinde yaşayarak deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı. Okul yönetimi, gösterdikleri misafirperverlik ve anlamlı hediyeler için zanaatkarlar Kamil Çelikkaya ve Fatih Doğanay'a teşekkür etti.