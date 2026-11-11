Kütahya Tavşanlı'da servis şoförü ve rehberlerine öğrenci güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da servis şoförü ve rehberlerine öğrenci güvenliği eğitimi verildi

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Kütahya Tavşanlı\'da servis şoförü ve rehberlerine öğrenci güvenliği eğitimi verildi
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Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ilçedeki okul servis şoförleri ve rehber görevlilere yönelik öğrenci güvenliği semineri düzenledi. Seminerde güvenli ulaşım, çocuklarla etkili iletişim ve servis personelinin sorumlulukları ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve servis rehber görevlilerine yönelik "Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği" ve "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde; öğrencilerin güvenli ulaşımı, çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurulması, güvenli servis ortamının oluşturulması ve görevli personelin sorumlulukları ele alındı.

Çocukların güvenliğini önceleyen bir anlayışla düzenlenen eğitimde, okul servislerinde güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve öğrenci taşımacılığında farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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