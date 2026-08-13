Kütahya Yaz Kur\'an Kursları Tamamlandı

Kütahya İl Müftülüğü tarafından çocukların yaz tatilini Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlaki değerlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, düzenlenen bitirme programıyla tamamlandı.

Şeyh Edebali Camii ve Tahsin Uygun Kur'an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların bir araya geldiği programda, dini eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığı, çocukların aynı zamanda güzel ahlak, sorumluluk, edep ve manevi değerlerle yetişmelerinin hedeflendiği vurgulandı.

Müftü Açık: "Kur'an-ı Kerim'i okumayan hiçbir çocuğumuz kalmasın"

Programda konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftülüğü olarak çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Açık, "Elimizin ve yüreğimizin dokunduğu tüm çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'le buluşturmak, Kur'an-ı Kerim'i okumayan hiçbir çocuğumuz kalmasın anlayışıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde görev alan din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür eden Açık, çocukların eğitimine destek veren ailelere ve programa katkı sunan herkese de teşekkürlerini iletti.

"Bizim dinimiz ahlakla yayıldı"

Din eğitiminin yalnızca harfleri ve kelimeleri öğretmekten ibaret olmadığını vurgulayan Açık, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ve mesajının çocuklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

"Bizim dinimiz ahlakla yayıldı. İnşallah yeniden ümmetimiz, milletimiz ahlakla doğacaktır" diyen Açık, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken aynı zamanda onun ortaya koyduğu ahlak anlayışını da benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Kur'an harflerinin öğretilmesinin önemli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade eden Açık, çocuklara Kur'an'ın anlamını, edebini, ahlakını ve insan hayatına yönelik mesajlarını da aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Vali Işın: "İnsan başıboş değildir"

Programda öğrencilere hitap eden Kütahya Valisi Musa Işın da İslam dininin insana sorumluluk bilinci kazandırdığını söyledi. İslam'ın insanı merkeze alan bir din olduğunu belirten Işın, insanın dünyaya gelişinin bir amacı bulunduğunu ifade etti. Işın, "İşte İslam bize esas itibariyle insan endeksli, eksenli bir dindir. Diyor ki, sen başıboş değilsin. Seni buraya gönderen birisi var. Sen buraya vazifeli olarak geldin" ifadelerini kullandı.

İnsanın dünyada belirli bir süre yaşadıktan sonra Allah'ın huzuruna döneceğini belirten Işın, insanın akıl sahibi bir varlık olarak kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Hz. Muhammed'in insanlara rehber olarak gönderildiğini belirten Işın, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra İslam alimlerinin ve manevi şahsiyetlerin de insanlara doğru yolu gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında İslam tarihinin önemli alim ve mutasavvıflarından örnekler veren Vali Musa Işın, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin Arabi ve Abdulkadir Geylani gibi isimlerin insanlara yol gösteren önemli şahsiyetler olduğunu söyledi.

Program, yaz dönemini Kur'an eğitimiyle geçiren öğrencilerin bir araya gelmesi ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi.