LGS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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LGS Hazırlıkları Tamamlandı

LGS Hazırlıkları Tamamlandı
12.06.2026 16:03
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Aydın'da LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı, denetimler yapıldı, öğrencilere başarı dilendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Aydın genelinde sınav binalarında hazırlıklar tamamlanırken, sınavın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi için yürütülen hazırlıkları yerinde incelendi.

13 Haziran'da iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde sınav merkezlerindeki hazırlıklar tamamlanırken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Bakanlık Kurum Temsilcisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanı Ömer Sarıca sınav binalarında incelemelerde bulundu. Efeler ilçesindeki sınav binalarını ziyaret eden Sarıca ve Yiğit, sınav günü uygulanacak tedbirler ile hazırlık çalışmalarını yerinde denetledi. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrencilerin sınavı sağlıklı, sakin ve güvenli bir ortamda tamamlayabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaları takip eden heyet, sınav merkezlerinde görev alacak idareci ve öğretmenlerle de bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, sınav sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi için özveriyle çalışan eğitim yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek, tüm öğrencilere sınavda başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim LGS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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