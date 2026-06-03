LGS sınav giriş belgeleri açıklandı - Son Dakika
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LGS sınav giriş belgeleri açıklandı

03.06.2026 11:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavına ilişkin giriş bilgilerini e-Okul üzerinden erişime açtı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince teslim edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine 'e-okul.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim LGS sınav giriş belgeleri açıklandı - Son Dakika

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