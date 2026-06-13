LGS Sınavı Heyecanı Babaeski'de Yaşandı - Son Dakika
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LGS Sınavı Heyecanı Babaeski'de Yaşandı

LGS Sınavı Heyecanı Babaeski\'de Yaşandı
13.06.2026 14:14
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Babaeski'de LGS sınavında öğrenciler ter dökerken, aileler okul önünde destek ve dua etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileler de okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanla bekledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı okullara gelen öğrenciler son hazırlıklarını yaptıktan sonra salonlara alınırken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Sınav süresince okul önlerinde bekleyen aileler, çocuklarının başarılı olması için dua etti.Sınav heyecanını yaşayan velilerden biri, "Yaklaşık bir yıldır bütün veliler olarak emek veriyoruz. Umuyorum bütün öğrencilerin emekleri boşa çıkmaz. Herkese hayırlısı olsun" diyerek sınav sürecinde ailelerin de büyük emek harcadığını ifade etti.

Bir başka veli ise, "Çocuklarımızla birlikte sabah erkenden geldik. Burada onların yanında olup destek vermeye çalışıyoruz. Heyecanlarına biz de ortak oluyoruz. Hepsi çok heyecanlı. Her şey gönüllerince olsun. Umarım istedikleri sonuçları alır ve iyi yerlere gelirler." sözleriyle hem öğrencilerin hem de ailelerin yaşadığı heyecana dikkat çekti.Çocuğunu sınava getiren bir diğer veli de, "Çocuğumuz aylardır bu sınava hazırlanıyor. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. İnşallah başarılı olurlar ve hedefledikleri güzel yerlere ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

Görevliler tarafından öğrencilerin sınav salonlarına zamanında alınmasının ardından okul çevresinde sessizlik hakim oldu. Bazı veliler gölge alanlarda beklerken, bazıları ise heyecanlarını yürüyüş yaparak atmaya çalıştı.Yaklaşık iki buçuk saat süren sınavın ardından öğrenciler okuldan çıkarken aileleri tarafından karşılandı. Sınavdan çıkan öğrenciler soruların genel olarak orta seviyede olduğunu belirtirken, bazı öğrenciler ise özellikle matematik bölümünde zorlandıklarını ifade etti.

Babaeski'de gerçekleştirilen sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı öğrenildi. Yetkililer, sınava katılan tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Sınavı Heyecanı Babaeski'de Yaşandı - Son Dakika

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