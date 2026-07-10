LGS sonuçları açıklandı, 452 öğrenci tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

LGS sonuçları açıklandı. Söz konusu sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katılırken, sınava katılım oranı ise yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

452 öğrenci 500 tam puan aldı

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı belirtildi.

Tercih süreci ise 13 Temmuz'da başlıyor

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih sürecinin 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. - ANKARA