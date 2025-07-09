Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı - Son Dakika
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Eğitim

Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı

Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı
09.07.2025 13:59
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında bir çalışma olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve bir talep olursa konuyu değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara ve uluslararası göstergelere bakıldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında bir çalışma olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.

"KAMUOYUNDAKİ TARTIŞMALARI İZLİYORUZ"

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili, " Türkiye'de ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Raporları okuyoruz, bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak, bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye'de 2012 yılından itibaren uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

Sonuçlara göre lise eğitiminin süresine ilişkin son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere seçenekler öne çıkmıştı.

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Son Dakika Eğitim Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı - Son Dakika

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