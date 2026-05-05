Litvanyalı Öğretmenlerden Dikili'deki Gözlem Faaliyeti - Son Dakika
Litvanyalı Öğretmenlerden Dikili'deki Gözlem Faaliyeti

05.05.2026 19:48
Türkiye'de, Litvanyalı öğretmenler eğitimde deneyim paylaşımı için Dikili'de bir hafta geçirdi.

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye'ye gelen Litvanyalı öğretmenler, Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu'nda bir hafta süren işbaşı gözlem ve deneyim paylaşımı faaliyetlerine katıldı.

Program çerçevesinde misafir eğitimciler, sınıf içi uygulamaları, öğretim tekniklerini ve eğitim ortamlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı süreçte, farklı eğitim sistemleri üzerine değerlendirmeler yapılarak iki ülke arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlandı. Uzmanlar tarafından eğitimde kaliteyi artıran önemli araçlar arasında gösterilen değişim programları sayesinde, öğretmenlerin farklı ülkelerdeki uygulamaları gözlemleyerek yerel sistemlere uyarlama imkanı yakaladığı ifade edildi. İşbaşı gözlem faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Litvanyalı heyet tarafından okul yönetimi ve öğretmenlerine gönderilen mesajda, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür edildi. Mesajın içeriğinde, eğitim alanında gerçekleştirilen uluslararası ortak çalışmaların ve öğretmenler arası dayanışmanın sürdürülebilir eğitim süreçleri için taşıdığı öneme dikkat çekilerek, Dikili'de hayata geçirilen bu faaliyetin akademik ve kültürel gelişime katkı sunan örnek bir çalışma olduğu vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

