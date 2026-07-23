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Makam Şoförü Eğitimi Verildi

Makam Şoförü Eğitimi Verildi
23.07.2026 10:27
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DPÜ, personel ve makam şoförlerine trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), personel ve araç şoförlerine yönelik "Makam Şoförü Trafik Eğitimi" düzenledi. Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen eğitimde, trafik güvenliği ve güvenli sürüş konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kıdemli Başpolis Memuru Ahmet Kahraman'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa üniversite personeli ile araç şoförleri katıldı. Eğitimde katılımcılara trafik güvenliği, güvenli sürüş teknikleri ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında özellikle makam şoförlüğünde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler, sürücülerin sorumlulukları ve güvenli araç kullanımı konuları ele alındı. Ayrıca katılımcılar, trafik mevzuatındaki güncel uygulamalar ve sürüş güvenliğini artırmaya yönelik öneriler konusunda da bilgilendirildi.

Eğitimde, trafik kurallarına eksiksiz uyulmasının hem sürücü hem de yolcuların güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, muhtemel risklerin önlenmesinde bilinçli ve dikkatli sürüşün kritik rol oynadığı vurgulandı.

Program, Kıdemli Başpolis Memuru Ahmet Kahraman'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Makam Şoförü Eğitimi Verildi - Son Dakika

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