Malatya\'da LGS Sınavı Tamamlandı

Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınava 10 bin 109 öğrenci katılırken, öğrenciler ter dökerken aileler okul önlerinde büyük heyecan yaşadı.

Malatya'da LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Kent genelinde sınava başvuran 10 bin 109 öğrenci, sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yerini aldı. İlk oturumun tamamlanmasının ardından verilen arada kısa bir dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, ardından ikinci oturum için yeniden sınıflara alındı. Sınav maratonunda öğrenciler soruları çözmek için yoğun çaba sarf ederken, aileler ise okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Okul çevrelerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, veliler çocukları için dua ederek sınavın bitmesini bekledi.

İki oturumun tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler okul binalarından çıkarak aileleriyle buluştu. - MALATYA