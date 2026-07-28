Malazgirt'te Sağlıklı Hayat Eğitimi - Son Dakika
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Malazgirt'te Sağlıklı Hayat Eğitimi

Malazgirt\'te Sağlıklı Hayat Eğitimi
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Malazgirt'te SAHA eğitimleri ile sağlık okuryazarlığı artırılıyor, tarım personeline eğitim verildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde toplum sağlığını korumak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla sürdürülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir sağlık eğitimi düzenlendi.

Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Malazgirt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Bazyel de katılarak çalışmalara destek verdi. 27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitimlerde Dr. Ecren Kaya, Acil Tıp Teknikeri (ATT) Murat Kara ve sağlık çalışanı M. Erkan Kılınç tarafından katılımcılara koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, kanser taramaları ve erken teşhisin önemi, akılcı ilaç kullanımı, ruh sağlığı ile bağımlılıkla mücadele konularında sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda programa katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Sağlık Elçisi ve Sağlık Eğitimi" belgeleri takdim edildi.

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumda sağlık bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla SAHA eğitimlerinin ilçe genelindeki farklı kurum ve kuruluşlarda aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malazgirt'te Sağlıklı Hayat Eğitimi - Son Dakika

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