Manisa'da Eğitim Paylaşım Toplantısı - Son Dakika
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Manisa'da Eğitim Paylaşım Toplantısı

Manisa\'da Eğitim Paylaşım Toplantısı
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Manisa, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, bölgesel toplantıya ev sahipliği yaparak bilgi paylaşımını artırdı.

Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri Bölgesel Paydaş Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda, kurumlar arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ile hizmet kalitesini artırmaya yönelik iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin gelişen misyon ve vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini yükseltmek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Bölgesel Paydaş Toplantılarının ikinci etabı, 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Denizli ve Uşak illerinden öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürleri katıldı. Program, Trabzon Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Yusuf Sever'in sorumluluğu ve koordinatörlüğünde yürütüldü.

Toplantıda, paydaş buluşmalarının kurumlar arasında paylaşım ve öğrenme kültürünü güçlendirdiği, yöneticilerin mesleki gelişimine katkı sunduğu ve elde edilen kazanımların uzun vadede hizmet kalitesine olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Ayrıca bu tür toplantıların devam ettirilmesinin kurum yöneticileri arasında etkili iletişimi güçlendireceği, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağı, ortak sorunlara ortak çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve kurumsal gelişimi destekleyeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Manisa'da Eğitim Paylaşım Toplantısı - Son Dakika

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