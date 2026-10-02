Manisa'da yurtlarda kalan gençler dart turnuvası ve ebru etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Manisa'da yurtlarda kalan gençler dart turnuvası ve ebru etkinliğine katıldı

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Manisa\'da yurtlarda kalan gençler dart turnuvası ve ebru etkinliğine katıldı
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hüma Hatun ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtlarında kalan gençler için dart turnuvası ve ebru etkinliği düzenledi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları verilirken, ebru etkinliğiyle öğrenciler geleneksel sanatı deneyimledi.

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençlere yönelik spor ve sosyal faaliyetler başladı. Hüma Hatun ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtlarında düzenlenen dart turnuvasında öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, gerçekleştirilen ebru sanatı etkinliğiyle de öğrenciler geleneksel sanatla buluştu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin yurt yaşamını sosyal ve sportif faaliyetlerle zenginleştirmek, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Hüma Hatun ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtlarında dart turnuvası gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı organizasyonda öğrenciler hem sportif becerilerini sergiledi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları yurt müdürleri tarafından takdim edildi.

Spor faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ebru sanatı etkinliği de düzenlendi. Geleneksel Türk sanatlarından ebruya ilgi gösteren öğrenciler, suyun yüzeyine bırakılan boyalarla oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasını deneyimledi. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem geleneksel sanatları yakından tanıma hem de kendi çalışmalarını ortaya koyma fırsatı buldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yurtlarda gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin yalnızca akademik hayatlarında değil, sosyal yaşamlarında da aktif olmalarını önemsiyoruz. Yurtlarımızı gençlerimizin kendilerini geliştirdikleri, yeni arkadaşlıklar kurdukları ve farklı alanlarda deneyim kazandıkları yaşam alanları olarak görüyoruz. Spor faaliyetleriyle öğrencilerimizin hareketli bir yaşam sürmelerini ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını desteklerken, sanatsal ve kültürel etkinliklerle de farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Manisa'daki tüm yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi sporla ve sosyal faaliyetlerle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGençlikEğitimManisaYaşamSporSon Dakika

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