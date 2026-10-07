Manisa Gördes'te meslek lisesi, gündüz elektriğinin yüzde 80'ini GES'le sağlayacak - Son Dakika
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Manisa Gördes'te meslek lisesi, gündüz elektriğinin yüzde 80'ini GES'le sağlayacak

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Manisa Gördes\'te meslek lisesi, gündüz elektriğinin yüzde 80\'ini GES\'le sağlayacak
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Manisa Gördes'te Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin planladığı 'Gördes'in Güneşi' GES, düzenlenen törenle devreye alındı. Okulun gündüz tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'inin güneş enerjisinden sağlanması hedefleniyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından planlanan "Gördes'in Güneşi" Güneş Enerjisi Sistemi (GES) törenle devreye alındı. Okulun gündüz saatlerindeki elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin güneş enerjisinden karşılanması hedeflenirken, proje meslek lisesi öğrencilerinin üretime dayalı eğitim anlayışının önemli bir örneği oldu.

"Sevgiyle Üreten Bir Okul" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan GES için enerji verme töreni düzenlendi. Törene Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tufan Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Ercan ve Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Gülcan katıldı.

Öğrenciler planladı, okul kendi enerjisini üretmeye başladı

Törende konuşan Okul Müdürü Ufuk Gülcan, projenin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri tarafından planlandığını belirterek, "Temel amacımız, okulumuzun gündüz saatlerinde tükettiği elektrik ihtiyacını tamamen yerli ve yenilenebilir enerjiyle karşılamaktı. Sistem sayesinde, okulumuzun gündüz kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız" dedi.

Gülcan, projenin hayata geçirilmesinde destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gördes esnafına, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"Meslek liseleri ülkemizin geleceğindeki en güçlü kaleler"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de meslek liselerinin Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Uğurelli, "Bugün burada sadece bir enerji sisteminin açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda teoriyi pratiğe döken, çevreye duyarlı ve kendi kendine yetebilen bir gençliğin başarısını kutluyoruz. Meslek liselerimiz, ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının en güçlü kaleleridir" diye konuştu.

Öğrencilerin projeyi planlayarak hayata geçirmesinin önemine vurgu yapan Uğurelli, çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüştüğünü belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımıyla "Gördes'in Güneşi" GES'in enerji verme düğmesine basıldı. Sistemin devreye alınmasıyla Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi temiz enerjisini üretmeye başlarken, projenin çevreye ve okulun enerji maliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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