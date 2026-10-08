Manisa Valisi Özkan, Celal Bayar Üniversitesi güvenlik toplantısına katıldı - Son Dakika
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Manisa Valisi Özkan, Celal Bayar Üniversitesi güvenlik toplantısına katıldı

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Manisa Valisi Özkan, Celal Bayar Üniversitesi güvenlik toplantısına katıldı
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Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı öncesi düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Vahdettin Özkan katıldı. Toplantıda kampüslerde öğrenci, akademik ve idari personelin güvenliğine yönelik hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı öncesi öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatına başlaması amacıyla güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla yapılan toplantıda, kampüslerde alınacak güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite yönetimi ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 2026-2027 akademik yılı öncesinde üniversite yerleşkelerinde öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Akademik yıl boyunca kampüslerde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmaların yanı sıra ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon konuları görüşüldü. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınması planlanan tedbirler değerlendirilirken, akademik yılın sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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