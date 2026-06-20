Matematiksel Modelleme Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Matematiksel Modelleme Çalıştayı Başladı

Matematiksel Modelleme Çalıştayı Başladı
20.06.2026 16:08
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Zonguldak BEUN'da MMAS'26 çalıştayının açılış töreni, akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Bilimleri Enstitüsü ve Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen "Matematiksel Modelleme, Analiz ve Simülasyon" (MMAS'26) Çalıştayı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay açılış törenine; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Marat Akhmet, Senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BEUN Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından icra edilen müzik dinletisi ile başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, matematiksel modelleme ve analiz sürecine dair bazı güncel gelişmelerden bahsetti. Prof. Dr. Gölgeleyen, konuşmasında BEUN olarak bu alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve uygulamalı matematik alanlarında yürütülen bilimsel araştırmaların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli katkılar sunduğunu belirtti. Gölgeleyen tüm bu katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen'in ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Marat Akhmet, BEUN'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile çeşitli ülkelerden gelerek çalıştaya katkı sunan tüm katılımcılara, akademisyen ve yöneticilere teşekkür etti.

Prof. Dr. Akhmet'in konuşmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise bilimsel disiplinlerin ve gelişmelerin altında matematiğin temel bir alan olarak daima merkezi konumda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu bununla birlikte güncel uygulamalı bilimlerde de teorik zeminin sağlam olması gerektiği hususunda bilim tarihinden çeşitli örnekler sunarak matematiğin başat rolünü dinleyicilere izah etti. BEUN olarak özellikle fen bilimleri ve mühendislik alanında matematiğe büyük önem verildiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm düzenleme ekibine, akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından dünyanın farklı ülkelerinden alanında saygın bilim insanları da davetli olduğu çalıştay da matematiksel modelleme, diferansiyel denklemler, ters problemler, akışkan-yapı etkileşimi, yapay zeka ve uygulamalı matematik alanlarındaki güncel araştırmalarını katılımcılarla paylaşan davetli konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü ve Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen "Matematiksel Modelleme, Analiz ve Simülasyon (MMAS'25) Çalıştayı" açılış töreni, günün anısına binaen gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Zonguldak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Matematiksel Modelleme Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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