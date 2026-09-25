MCBÜ GreenMetric 2026'da dünyada 25, Türkiye'de 3 basamak yükseldi - Son Dakika
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MCBÜ GreenMetric 2026'da dünyada 25, Türkiye'de 3 basamak yükseldi

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MCBÜ GreenMetric 2026\'da dünyada 25, Türkiye\'de 3 basamak yükseldi
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MCBÜ, GreenMetric 2026'da dünya sıralamasında 340'tan 315'e, Türkiye sıralamasında 36'dan 33'e yükseldi. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, sonuçların sürdürülebilirlik çalışmalarının göstergesi olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda yükselişini sürdürdü. MCBÜ, dünya sıralamasında 340'ıncı sıradan 315'inci sıraya, Türkiye sıralamasında ise 36'ncı sıradan 33'üncü sıraya yükseldi.

GreenMetric 2025 ve 2026 sonuçlarının karşılaştırılmasına göre MCBÜ, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının sonuçlara yansımasıyla dünya sıralamasında 25 basamak, Türkiye sıralamasında ise 3 basamak yükseliş kaydetti.

Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları kapsamında çevresel sürdürülebilirlik, enerji, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma gibi alanlarda uygulamalar geliştiriliyor. GreenMetric 2026 sonuçları da üniversitenin bu alanlardaki çalışmalarının ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yansımasını ortaya koydu.

"Sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizde geliştiriyoruz"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, GreenMetric 2026 sonuçlarının üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımların GreenMetric sıralamasındaki yükselişimize yansımasından memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel çalışmalarla sınırlı görmüyor; eğitimden araştırmaya, kampüs uygulamalarından kaynakların verimli kullanımına kadar üniversitemizin tüm süreçlerinde geliştirilmesi gereken önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Kibar, "Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir üniversite anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Rana KibarTürkiyeGüncelEğitimRektörDünyaÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: MCBÜ GreenMetric 2026'da dünyada 25, Türkiye'de 3 basamak yükseldi - Son Dakika
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