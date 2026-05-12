MCBÜKAF'26 Kariyer Fuarı, Binlerce Öğrenciyi İş Dünyasıyla Buluşturdu

12.05.2026 23:04
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) tarafından "Gelecek Burada Başlıyor" mottosuyla bu yıl ilk kez düzenlenen Kariyer Fuarı MCBÜKAF'26 kapılarını açtı. Üniversite öğrencileri ve mezunlarını iş dünyasıyla bir araya getiren fuar, yoğun katılımla başladı.

Manisa CBÜ koordinasyonunda gerçekleştirilen fuar, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapan Manisa CBÜ, bu kez kendi kariyer fuarını organize etti.

Manisa CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Alanı'nda gerçekleştirilen MCBÜKAF'26'da; eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, firma tanıtımları, sunumlar, mülakatlar, yarışmalar ve sosyal etkinlikler yer aldı.

Açılış töreni Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenirken programa Manisa Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatih Zeren, Manisa İşkur İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, akademisyenler, sanayiciler, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

Programda konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilk kez kendi bünyelerinde kariyer fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Fuarda 3 ana sponsorun yanı sıra 13 kamu kurumu ve STK dahil toplam 71 kurumun yer aldığını belirten Kibar, yaklaşık 110 oturumla öğrencilere önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık 10 bin öğrencinin fuardan faydalanmasının beklendiğini ifade eden Kibar, öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabileceği networking etkinlikleri ve iş birliği toplantılarının da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kariyer fuarının üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-toplum iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Kibar, "Öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda değil sosyal ve mesleki anlamda da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından fuara destek veren kurum ve firma temsilcilerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra protokol üyeleri, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde kurulan stantları ziyaret etti.

İki gün sürecek olan MCBÜKAF'26 Kariyer Fuarı, öğrenciler ve mezunları iş dünyasıyla buluşturmaya devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

