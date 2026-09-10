MEB'den ortak yazılı sınavlar için konu-soru dağılım tabloları kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'den ortak yazılı sınavlar için konu-soru dağılım tabloları kararı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara ilişkin konu-soru dağılım tablolarını erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarının erişime açıldığı duyuruldu.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı. Yayımlanan konu-soru dağılım tablolarının okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacağı belirtildi. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konu-soru dağılım tablosu yayımlanmayan diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak. Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması; sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB'den ortak yazılı sınavlar için konu-soru dağılım tabloları kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:13
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel’e içirdi
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:30:56. #.0.2#
SON DAKİKA: MEB'den ortak yazılı sınavlar için konu-soru dağılım tabloları kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement