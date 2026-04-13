MEB İMES Uygulamasına Sendika Tepkisi

Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, mesleki eğitim veren teknik öğretmenlerin işletme ziyaretlerini dijital ortamda takip etmeyi öngören "MEB İMES" uygulamasının mevcut haline tepki gösterilerek, "Tüm üyelerimize şifahi olarak dayatılan bu uygulama üzerinden herhangi bir işaretleme yapmamaları ve mevcut yönetmelik hükümlerince zümre kararlarını uygulamaları yönünde yönetim kararı aldığımızı ilan ediyoruz" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen MEB İMES uygulaması, mesleki eğitim veren teknik öğretmenler ile sendikaları karşı karşıya getirdi. Demokrat Eğitimciler Sendikası, koordinatör öğretmenlerin sanayi işletmelerinde karekod ile anlık takip edilmesini öngören uygulamaya tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) ve meslek liselerinde görev yapan teknik öğretmenlerin omuzlarına yüklenen ağır iş yüküne ve imkansızlıklara dikkat çekildi. Sendika, "Denetim adı altında öğretmene gözetim kabul edilemez" diyerek, uygulamanın mevcut haliyle kullanılamayacağını belirtti.

Öğretmenlerin koordinatörlük görevleri kapsamında işletmeleri ziyaret ederken yaşadığı zorluklara değinilen açıklamada, "Öğretmene bakanlıkça tablet, telefon, internet hizmeti veya ulaşım için araç tahsis edilmiyor. İmkanı olanlar kendi özel araçlarıyla, olmayanlar toplu taşıma ile artan akaryakıt fiyatlarına ve zorlu ekonomik şartlara rağmen özveriyle işletmelere gidiyor. Islak imza ve kaşe ile belgelenen bu görev için, okulların modernizasyonuna harcanması gereken bütçenin öğretmeni dijital olarak takip etmeye harcanmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

"Masa başında hazırladıkları bu anlık dijital takip sistemi kabul edilemez"

Yeni sistemle getirilen karekod okutma zorunluluğunun sanayi ortamının işleyişine uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, işletme yetkililerinin yoğun mesaisi arasında bu uygulamanın aksaklıklara neden olacağı vurgulanarak, "Sanayide elleri yağlı bir aracın altında çalışan veya iş yoğunluğu arasında telefondan karekod okutmaya çalışacak işletme yetkililerinin durumu göz ardı edilmiştir. Tuşlu telefon kullanan işletme sahipleri dahi mevcuttur. Ayakları sanayinin çamurlu yollarından geçmemiş, sahadaki zorluklara vakıf olmayanların masa başında hazırladıkları bu anlık dijital takip sistemi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Sendika ayrıca, bir öğretmenin haftada 30 ile 70 arası işletmeyi gezmesinin fiziksel olarak imkansız olduğunu, bu dayatmanın "eşit işe eşit ücret" ilkesine ve anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Sendika yönetimi, MEB İMES uygulamasının koordinatör öğretmenin karekod tabanlı izlenmesi kısmının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı ve mobbing niteliğinde olduğunu belirtti. Sendika, alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda üyelerine uygulama üzerinden herhangi bir veri girişi yapmamaları ve mevcut yönetmelik hükümlerince zümre kararlarını uygulamaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, yetkili sendika konumundaki Eğitim-Bir-Sen'in bir şube başkanının teknik öğretmenlere yönelik basına yansıyan ifadeleri de kınanarak, meslek camiasından özür dilenmesi gerektiği kaydedildi. - KOCAELİ