MEB, OYSS analiz ve raporlama modülünü öğretmen, öğrenci ve velilere açtı - Son Dakika
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MEB, OYSS analiz ve raporlama modülünü öğretmen, öğrenci ve velilere açtı

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MEB, OYSS kapsamında geliştirilen Analiz ve Raporlama modülünü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açtı. Modülle sınav sonuçları soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde incelenebilecek, öğretmenler EBA üzerinden öğrenci performansını görebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan 'Analiz ve Raporlama' modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

MEB tarafından OYSS kapsamında gerçekleştirilen okul geneli ortak yazılı sınavların sonuçlarını anlamlı geri bildirimlere dönüştürmek amacıyla Analiz ve Raporlama modülünün, erişime açıldığı duyuruldu. Yeni uygulamayla sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebilecek. Soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak. Öğretmenler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek.

Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını ayrıntılı inceleyebilecek

Öğrencilerin ve velilerin ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebileceği ifade edildi. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek. Bakanlık, OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesini hedefliyor.

Kaynak: İHA
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