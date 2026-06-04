Menteşe Lisesi'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Lisesi'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Menteşe Lisesi\'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti
04.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Anadolu Lisesi, mezun öğrencilerle geleneksel veda yürüyüşünü düzenledi, coşku dolu anlar yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menteşe Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Veda Yürüyüşü", mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri, gelenekselleşen veda etkinliği kapsamında okul bahçesinden bayraklar, meşaleler ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. 12. sınıf öğrencileri düzenlenen yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Muğla'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek çelenk bıraktı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Menteşe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nerdem Özcan, mezun olan öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri olarak yetiştiğini belirtti.

Özcan konuşmasında, "Türk gençliği olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olacaksınız. Cumhuriyet'in aydınlık yarınlarını inşa edecek nesiller olarak durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceksiniz. Menteşe Anadolu Lisesi olarak üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz veda yürüyüşüyle Atamızın huzurunda olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Menteşe Lisesi'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
AYM’den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı

16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 16:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe Lisesi'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.