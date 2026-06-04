Menteşe Lisesi\'nde Veda Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menteşe Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Veda Yürüyüşü", mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri, gelenekselleşen veda etkinliği kapsamında okul bahçesinden bayraklar, meşaleler ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. 12. sınıf öğrencileri düzenlenen yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Muğla'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek çelenk bıraktı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Menteşe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nerdem Özcan, mezun olan öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri olarak yetiştiğini belirtti.

Özcan konuşmasında, "Türk gençliği olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olacaksınız. Cumhuriyet'in aydınlık yarınlarını inşa edecek nesiller olarak durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceksiniz. Menteşe Anadolu Lisesi olarak üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz veda yürüyüşüyle Atamızın huzurunda olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından sona erdi. - MUĞLA