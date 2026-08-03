Merkez Kütüphane 10 Ağustos’ta kaplarını açacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından tatil döneminde bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Merkez Kütüphanenin öngörülen açılma tarihi 1 Ağustos'tan 10 Ağustos'a ertelendi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Merkez Kütüphane'nin 10 Ağustos'a kadar kapalı olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Merkez Kütüphanemizde devam eden bina ihtiyaçları ve tadilat çalışmaları nedeniyle açılış süremiz 1 Ağustos'tan 10 Ağustos'a ertelenmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sizlere daha konforlu ve verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla yürütülen tadilat sürecinde göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Merkez Kütüphanemiz, 10 Ağustos tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.