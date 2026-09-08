Mersin'de kırtasiye denetimlerinde etiket ile kasa fiyatı uyumu kontrol edildi - Son Dakika
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Mersin'de kırtasiye denetimlerinde etiket ile kasa fiyatı uyumu kontrol edildi

Mersin\'de kırtasiye denetimlerinde etiket ile kasa fiyatı uyumu kontrol edildi
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Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelerde denetim yaptı. Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum ve fahiş fiyat artışları kontrol edildi. İl Müdürü Ferhat Sümer, 81 ilde eş zamanlı sürdürülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Mersin'de ekipler, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kırtasiye denetimleri Mersin'de de yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte talebin arttığı kırtasiye ürünleri incelendi.

Ekipler iş yerlerinde satışa sunulan kalem, defter, silgi, boya ve benzeri okul ihtiyaçlarının fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti. Ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki satış fiyatlarının uyumlu olup olmadığı incelenirken, tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine yönelik kontroller de gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, 81 ilde eş zamanlı olarak denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyelere yönelik denetimler artırılmış olup Türkiye'nin 81 ilinde kırtasiyelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirilmektedir" dedi.

Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları ve ürünlerin etiketlerine yönelik kontroller gerçekleştirildiğini ifade eden Sümer, "Çocuklarımızın okulların açılması öncesinde ve okullar açıldığında sorun yaşamaması adına denetimlerimizi düzenli olarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mersin, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mersin'de kırtasiye denetimlerinde etiket ile kasa fiyatı uyumu kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kırtasiye denetimlerinde etiket ile kasa fiyatı uyumu kontrol edildi - Son Dakika
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