Mersin'de Yeşil Vatan Eğitimi
Mersin'de Yeşil Vatan Eğitimi

Mersin'de Yeşil Vatan Eğitimi
21.05.2026 23:28
Mersin okullarında çevre bilinci ve doğa sevgisi için 'Yeşil Vatan' konulu etkinlikler yapıldı.

Mersin genelindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğa sevgisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının desteklenmesi amacıyla ilk derslerde 'Yeşil Vatan' konusu işlendi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere; ormanların korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği anlatıldı. Eğitimlerde çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, akademik başarının yanı sıra çevresel farkındalık ve toplumsal sorumluluk bilincinin de eğitim süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, öğrencilerin doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenmesi ve doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

