Milli Eğitim Bakanı Tekin: Deprem Bölgesinde Eğitim Kapasitesi Yüzde 10 Artacak

Eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede başlatılan çalışmalarla ilgili, "Biten projelerimizle deprem öncesi rakamları yakaladık. İnşallah, devam eden projeler tamamlandığında deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, deprem öncesi rakamların üzerine çıkarak yüzde 10 artış sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tekin, "Devlet-millet el ele vererek, tüm gönül coğrafyamızla birlikte, ilk andan itibaren 'Asrın Birlikteliği' ruhuyla yaraları sarmak, kaybettiklerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için büyük bir seferberlik başlattık. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz, tek yürek olup harekete geçti. Kimisi gözyaşlarıyla dua etti, kimisi elleriyle taş kaldırdı, kimisi ekmeğini bölüştü. Ama herkes, o büyük felaketin karşısında omuz omuza verdi, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi ve milletimizin büyüklüğünü, vakur duruşunu ve sarsılmaz dayanışmasını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Tekin, depremin en ağır yüklerinden birinin de eğitim alanında yaşandığını belirterek, "Kaybettiğimiz her bir öğrencimiz, öğretmenimiz ve eğitim neferimiz, bilgiye adanmış hayatlarıyla, nesiller yetiştirmek için verdikleri emekle bu ülkenin yarınlarını inşa eden değerlerimizdi. Onların bıraktığı mirası yaşatmak, eğitim yolculuğunu kesintisiz sürdürmek ve ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki böylesine büyük bir felaketin izlerini tamamen silmek, yaşanan acıları bütünüyle dindirmek mümkün değil. Bunun farkındayız. Ama bizler de kaybettiklerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, geride kalanların yaralarını sarmak ve çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu acıyı tamamen yok edemeyiz belki, ama el ele vererek hafifletebilir, dayanışma ruhuyla umuda ve yeniden inşaya dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM SİSTEMİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞACAK'

Deprem bölgesinde eğitim altyapısını daha güvenilir ve sağlam bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için daha dayanıklı, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamları oluşturduk. Hamdolsun, söz verdiğimiz gibi eğitim yuvalarımızı yeniden inşa ettik ve kapasitemizi artırma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Biten projelerimizle deprem öncesi rakamları yakaladık. İnşallah, devam eden projeler tamamlandığında ise deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, deprem öncesi rakamların üzerine çıkarak yüzde 10 artış sağlanmış olacak. Böylece 6 Şubat felaketinden önceki derslik sayısını aşarak, eğitim sistemimizi çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Bu felaket bize bir gerçeği bir kez daha gösterdi: Biz, birbirine emanetsever bir milletiz; yetimi sahipsiz bırakmayan, düşeni kaldıran, kaybedilenin emanetine sahip çıkan bir milletiz. Kardeşliğimizle, dayanışmamızla, ortak sorumluluk bilincimizle, depremde kaybettiğimiz canlarımızın emanetini umutla geleceğe bakan her evladımızın yüreğinde yaşatmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, her defasında küllerinden doğmayı bilmiş bir millet olarak 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"